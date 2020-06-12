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الصحة تكشف 5 طرق للحماية من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:36 م
الصحة تكشف 5 طرق للحماية من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 طرق للحماية من عدوى كورونا، من خلال تنظيف وتطهير الأسطح:
1. استعمل الكلور المخفف بمياه (كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور).
2. التطهير بيتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة (زي الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءه والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض. 
3. أثناء التطهير، إلبس جوانتي من اللي بيستعمل مرة واحدة واتخلص منه بعد التطهير.
4. لو كانت الأسطح عليها تراب، لازم تتنضف الأول باستخدام المياه و الصابون قبل التطهير. 
5. لغسل الملابس والفوط والبياضات، يفضل استخدام درجة حرارة عالية و بلاش تنفض الملابس المتسخة إذا أمكن.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 

الصحة

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