اليوم السابع
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المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل بعد تقليص ساعات حظر التجوال

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 م
المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل بعد تقليص ساعات حظر التجوال مترو الانفاق - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو، أنه لا تعديل في مواعيد التشغيل اليومية بعد تقليص ساعات حظر التجوال ساعة لتكون من 8 مساء حتى 4 صباحا بدلا من الخامسة صباحا، حيث يستمر بدء التشغيل اليومى لخطوط المترو من الساعة 5.15 صباحا.
 
وجداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق الحالية تشمل التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا. 
 
كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم الثانى بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.
 
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل  بمقر مجلس الوزراء أمس، والذي أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أى تطور يطرأ على الحالة الصحية.
 
وأوضح هيكل، أن اللجنة أكدت أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو

اخبار مصر

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