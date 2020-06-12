اليوم السابع
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الآثار تطلق مسابقة أون لاين للأطفال من سن 12 وجوائز للفائزين

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:48 م
الآثار تطلق مسابقة أون لاين للأطفال من سن 12 وجوائز للفائزين مواقع أثرية
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار، عن مسابقة للأطفال من سن 12وحتى 18 سنة، من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك بنشر أسئلة عن المناطق الأثرية والتاريخية فى مصر.

وأكدت الإدارة أنه يمكن للراغبين متابعة الفوازير التي تم نشرها بالصفحة، وإرسال الحل في رسالة متضمنة بيانات المتسابق الاسم بالكامل والسن ورقم التليفون، والفائزين هم اصحاب اول ثلاث إجابات صحيحة.

ويأتي ذلك ضمن الأنشطة التفاعلية والمعارض "الأونلاين" التي أطلقتها الوزارة خلال فترة الماضية في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال شبكة التواصل الاجتماعى، وذلك خلال فترة الحظر المنزلي للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكانت الادارة قد اطلقت "هاشتاج" جديد بعنوان (#علماء_ آثار _مصريون)، والذي يسلط الضوء على أشهر علماء الآثار المصريين الذين افنوا حياتهم في سبيل الحفاظ على آثار بلدهم.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، أن (الهاشتاج) يساعد في نشر التوعية الأثرية للجمهور من خلال تبادل المعلومات المصاحبة للصور لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، كما يساهم في التنشيط السياحي للأماكن الأثرية الفريدة الموجودة بمصر، مشيرة إلى أن (الهاشتاج) أصبح أداة قوية ومؤثرة فى جذب اهتمام الرأى العام لقضايا بعينها.

وأضافت أنه تم منذ أول أبريل الماضي، ومستمر حتى الآن، إطلاق هاشتاج (#شاركنا تراثك من البيت)، وكان على مستوى الوطن العربي، بهدف تشجيع جمهور "السوشيال ميديا" من محبي تجميع العملات والتحف والطوابع والصور الفوتوغرافية مشاركة مقتنياتهم التراثية الخاصة مع حكي القصص المرتبطة بها، وذلك حرصا على التنوع وتبادل الثقافات وقبول الاختلاف.

ولفتت إلى أن القائمين على تلك المبادارات نخبة من الأثريين وهم نجوى بكر مسئول المعارض المجتمعية والدكتور شريف شعبان مسئول الندوات الثقافية ورباب محمود مسئول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة و منى غريب مسئول ملف أنشطة الأطفال.


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