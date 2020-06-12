اليوم السابع
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القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:24 ص
القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الست التى تم إلغاء نشاطها هى : شركة "كريم سيف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1167)، وشركة "الشحات" ترخيص (1178)، وشركة "رمز العمران" ترخيص (1174)، وشركة "النغم" ترخيص (1169)، وشركة "توظيف مصر" ترخيص (799)، وشركة "إيمار" ترخيص (1176).

وأضاف الوزير أن الشركات الثلاث التى إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هى : "عيون السيح" ترخيص (844) ، وشركة "فجر المدائن" ترخيص (1078) ، و"علاء شادي" ترخيص (1239).

 وتابع سعفان أن الشركتين التى تم رفع الإيقاف عنهما هما: شركة "إسراء الخليج" ترخيص رقم 1150 شركات، و"الإمتياز" ترخيص رقم (1185) شركات.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.


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