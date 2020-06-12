رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه نصائح يوم الامتحان للطلاب لتحقيق التفوق

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى ، رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب، نصائح يوم الامتحان، قائلا: كثيرا ما نتساءل: هل أسهر ليلة الامتحان؟ أم أنام مبكرا؟ هل أراجع عقب الامتحان مع زملائي أم لا؟ هل أراجع قبل الامتحان مباشرة صبيحة يوم الامتحان أم لا؟

وتابع : اليوم ونحن نمر بظروف استثنائية تركت آثارها علينا جميعا، وأهمية هذه الفترة لتحقيق التفوق الدراسي أضع بين أيديكم مجوعة من النصائح والإرشادات

أولا: ليلة الامتحان

1. أعلم أن الدولة حريصة على سلامتك وتوفير جو يساعدك على أداء الامتحان بشكل آمن ويحقق تكافؤٔ الفرص للجميع

2. اعلم أن لجنتك يتم تعقيمها قبل الامتحان وبعده كل أيام الامتحان من جانب جهات متخصصة، فلا تستهلك جزء من طاقتك في التفكير والقلق من هذا الأمر، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.

3. اعلم أن الامتحان يغطى المنهج حتى يوم 15 مارس وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق. فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.

4. أعلم أن الامتحانات هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي ونفس طبيعة الامتحانات وعدد الأسئلة في كل مادة

5. أعلم أن الموبايل وأي أدوات الكترونية للغش ممنوع اصطحابها معك في اللجنة

6. حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان وكذلك بطاقة تحقيق الشخصية ورقم جلوسك.

7. دون في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان والأجزاء الفرعية سريعة النسيان لمراجعتها صباح يوم الامتحان.

8. تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.

9. صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين ، للقدرة على استرجاع المعلومات.

10. تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.

ثانيا: قبل وأثناء الامتحان

1. اتبع الإجراءات الاحترازية وراعى التباعد الاجتماعي

2. البس الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل

3. التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك اإلى لجنة الامتحان

4. قف في طابور متباعد عند الدخول إلى لجنة الامتحان

5. احرص على المرور من بوابة التعقيم ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري

6. احرص علي تغطية حذاءك بالغطاء البلاستيكي

7. احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك

8. كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.

9. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف ، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وتأكد من سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفى حالة وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فوراً بأخرى سليمة.

10. لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.

11. اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة ، ثم أجب عن الأسئلة.

12. اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته .

13. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة .

14. اطلع على الأسئلة كاملة ثم أبدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

15. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إإلى وقت إضافي واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية .

16. كن واثقاً بنفسك وقدراتك واعتمد علي نفسك واعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه علي مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية

17. تجنب عند الأسئلة الموضوعية ( الاختيار من متعدد ) التظليل على أكثر من رمز ، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلـمة ( ملغاة ) أمام أى اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.

18. عند إجابتك عن الأسئلة المقالية ، أجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى ، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها .

19. بالنسبة للأسئلة المقالية فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها، واكتب في المساحة المخصصة، وإذا احتجت مزيد من المساحة اشر إلى أن باقي الإجابة فى المسودة.

20. تأكد انك لم تنسى أسئلة بدون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.

ثالثا بعد انتهاء الامتحان

1. لا تتجمع مع زملائك واحرص على التباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلي منزلك

2. لا تتذمر عند اكتشافك لوجود خطأ بأحد الإجابات.

3. لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.

4. أبدأ بتهيئة نفسك لاختبار القادم.

5. صمم خريطة ذهنية تضم المفاهيم الرئيسية لمادة الامتحان القادم.

وأوضح رئيس الامتحانات: وبهذا أبنائي الطلاب نكون قد قمنا بما علينا، وننتظر توفيق الله، وأرجو أن تحاول أن تتخلص من كل ما يجعلك تقلق، فالعقل المنظم والنفس الهادئة، لهما دور رئيس في استرجاع المعلومة الصحيحة، وربط المعلومات المخزنة سابقا، لاستنتاج المطلوب. ولا تندهش عزيزي الطالب إذا شعرت بأنك غير قادر على تذكر شيء فور استلامك البوكليت الخاص بك، بل هدئ من نفسك ولا ترتبك وحتما ستتذكر كل شيء لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

واختتم قائلاً: "أرجو ألا تنسى عزيزي الطالب أن الدرجات مهمة جدا، لكنها ليست بالضرورة هي التي تحدد مدى نجاحك في حياتك العملية، فكم من طالب حصل على الدرجات النهائية وحقق حلم ذويه في الالتحاق بكلية من كليات القمة، لكنه لم يكن مميزا بل حتى لم يحقق نجاحا في مهنته، في حين فشل كثيرون في الحصول على الدرجات النهائية لكنهم اكتشفوا مواهبهم، وقدراتهم، وعملوا في المجال الذي أحبوه وحفروا في الصخر طريقا لنجاحهم في الحياة. لذلك أدعوك أن تحرص على دراسة المجال الذي تحبه في المستقبل حتى تحقق التميز والإبداع"