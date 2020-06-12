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الأوقاف: إقامة خطبة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب بحضور 20 مصليا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:37 م
الأوقاف: إقامة خطبة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب بحضور 20 مصليا مسجد السيدة زينب
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن نقل صلاة الجمعة القادمة الموافق 19 يونيو الجارى من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر  أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله "عز وجل" والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو 20 مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأكدت الوزارة أن إقامة الجمعة ستكون قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.

وأقيمت صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحسين، حيث توجه الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب المسجد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في نهاية خطبة الجمعة اليوم، بأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا وعن العالم أجمع قائلاً:" اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

وقال عبد السلام، إن الابتلاء والاختبار سنة من سن الله فى خلقه، حيث قال تعالى :" إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا"، وقال أيضا:"وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ"

وأضاف عبد السلام، خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه والتي جاءت بعنوان"أسباب رفع البلاء"،:"لنلقى الضوء على بعض أسباب رفع البلاء ومن أهمها صدق التوكل على الله عز وجل مع حسن الأخذ بالأسباب فما أحوجنا في هذا الابتلاء الذى نحياه أن نصدق في التوكل مع الله سبحانه وتعالى قال ربنا في القرآن :" وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".

وتابع قائلا :"ومع صدق التوكل نتحاج كذلك إلى حسن الأخذ بالأسباب جنبا إلى جنب، وفى سنن الإمام الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن  أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ناقته فقال يا رسول الله أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل فقال له صلى الله عليه وسلم :"اعقلها وتوكل".

 

 


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