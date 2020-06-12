بالأرقام.. تعرف على خسائر شركات الطيران فى 2020 بسبب كورونا

كتبت آمال رسلان

منى قطاع الطيران والنقل الجوى بخسائر لا حصر لها بسبب قيود الفيروس على خلفية انتشار فيروس كورونا، قدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA فى آخر تقرير له أنه من المتوقع أن تخسر شركات الطيران 84,3 مليار دولار في عام 2020 بهامش صافي ربح ناقص 20,1%، وستنخفض الإيرادات بنسبة 50% لتصل إلى 419 مليار دولار مقارنة بـ 838 مليار دولار في 2019.

وتبخر طلب الركاب مع إغلاق الحدود الدولية وإغلاق الدول لمنع انتشار الفيروس. حيث انخفض السفر الجوي العالمي بنسبة 95% عن مستويات فى 2019.

ورغم أن هناك مؤشرات على أن الحركة تتحسن ببطء، ومع ذلك فمن المتوقع أن تنخفض مستويات الحركة الجوية لعام 2020 بنسبة 54,7% مقارنة بعام 2019، بينما ستنخفض أعداد الركاب إلى 2,25 مليار راكب تقريبا، أي ما يعادل تقريبا مستويات عام 2006.

وإليك الخسائر على مستوى المناطق، والتوقعات خلال 2020 كمايلي:

منطقة أمريكا الشمالية:

انخفاض في الطلب بنسبة 52,6%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 35,2%، وخسارة إجمالية قدرها 23,1 مليار دولار أمريكي.

منطقة أوروبا:

انخفاض في الطلب بنسبة 56,4%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 42,9%، وخسارة إجمالية قدرها 21,1 مليار دولار أمريكي.

منطقة آسيا والباسيفيك:

انخفاض في الطلب بنسبة 53,8%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 39,2%، وخسارة إجمالية قدرها 29 مليار دولار أمريكي.

منطقة الشرق الأوسط:

انخفاض في الطلب بنسبة 56,1%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 46,1%، وخسارة إجمالية قدرها 4,8 مليار دولار أمريكي.

منطقة أمريكا اللاتينية:

انخفاض في الطلب بنسبة 57,4%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 43,3%، وخسارة إجمالية قدرها 4 مليار دولار أمريكي.

منطقة أفريقيا:

انخفاض في الطلب بنسبة 58,5%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 50,4%، وخسارة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي.

العالم:

انخفاض في الطلب بنسبة 54,7%، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة 40,4%، وخسارة إجمالية قدرها 84,3 مليار دولار أمريكي