السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل جداول تشغيل القطارات لتناسب مواعيد الحظر الجديدة ابتداء من الأحد المقبل ليصبح تشغيل القطارات يوميا من الساعة الرابعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن تقليص ساعات الحظر ساعة سيتيح لهيئة السكة الحديد زيادة عدد القطارات العاملة يوميا، بما سيسهل على المواطنين خصوصا ركاب محافظات جنوب الصعيد.
وأشارت المصادر أنه ستسمر الهيئة فى إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم القطارات بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات مع التنبية بضرورة استمرار الكمامات الوقائية.
كانت الحكومة أعلنت أن استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتي الرابعة من صباح اليوم الثاني بدلا من الخامسة من صباحا، لمدة أسبوعين.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بمقر مجلس الوزراء، والذي أكد أن الحكومة ومنذ إدارتها للأزمة، حرصت على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى، ومتابعة الوضع الصحي في كافة أنحاء الجمهورية أول بأول وساعة بساعة وأنها وضعت خططتها لإعادة فتح البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.
وأوضح هيكل، أن اللجنة أكدت أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة طبق ظروفها التي قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
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