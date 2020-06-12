السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل جداول تشغيل القطارات لتناسب مواعيد الحظر الجديدة ابتداء من الأحد المقبل ليصبح تشغيل القطارات يوميا من الساعة الرابعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن تقليص ساعات الحظر ساعة سيتيح لهيئة السكة الحديد زيادة عدد القطارات العاملة يوميا، بما سيسهل على المواطنين خصوصا ركاب محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت المصادر أنه ستسمر الهيئة فى إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم القطارات بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات مع التنبية بضرورة استمرار الكمامات الوقائية.