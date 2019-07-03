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الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:35 م
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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. السفارة السعودية تحذر المواطنين السعوديين من "النشل" فى تركيا.. وتشييع جثمان نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير.. وروحانى يهدد مجددا بتخصيب اليورانيوم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:08 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. السفارة السعودية تحذر المواطنين السعوديين من "النشل" فى تركيا.. وتشييع جثمان نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير.. وروحانى يهدد مجددا بتخصيب اليورانيوم أهم الأخبار العالمية والعربية
وكالات

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شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث، أبرزها تحذيرات السفارة السعودية من حوادث السرقة والنشل بالعاصمة التركية أنقرة، بالإضافة إلى تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير، كما نفى الجيش الليبى استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الإيرانى حسن روحانى زيادة تخصيب اليورانيوم من جديد.

السفارة السعودية تحذر المواطنين السعوديين من حوادث "النشل" فى تركيا

حذرت السفارة السعودية فى تركيا، الثلاثاء، المواطنين السعوديين من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص مجهولين. ونقلت صفحة وزارة الخارجية السعودية على تويتر بيان من السفارة، جاء فيه: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية فى بعض المناطق فى تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ".

 

جيش الاحتلال يهدم متنزها وآبارا ويقتلع أشجارا من محمية طبيعة جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجارا من محمية طبيعة فى قريتى خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

مراسم تشييع جثمان خالد بن سلطان بن محمد القاسمى

أدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل حاكم الشارقة فى مسجد الملك فيصل بالشارقة.

الداخلية التونسية: لا صحة لارتداء الإرهابى "السميرى" زيا نسائيا

نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله بشأن وجود إمرأة كانت ترافق الإرهابى "أيمن السميرى"، الذى تمت تصفيته مساء أمس أو ارتدائه زيا نسائيا.

الجيش الليبى ينفى استهداف مركز لإيواء اللاجئين بطرابلس

نفى الجيش الوطني الليبى، اليوم الأربعاء، استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس ،مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.

خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس دولة الإمارات فى وفاة الشيخ خالد بن سلطان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

الإيطالى ديفيد ساسولى يتصدر الترشيحات لرئاسة البرلمان الأوروبى

يعد النائب الإيطالي ديفيد ساسولي المنتمي لتيار يسار الوسط المرشح الأوفر حظا لتولى منصب رئيس البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، فى انتخابات تمهد الطريق أمام موافقة المجلس على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.
 

وزير النفط الإيرانى: العقوبات أثرت بالسلب على اقتصادنا ونسعى للالتفاف عليها

أكد وزير النفط الإيرانى بيجن زنكنة أن العقوبات الأمريكية تركت آثارا سلبية على الاقتصاد الإيرانى، وقال إن بلاده "تقاوم هذا الحظر غير العادل وغير الشرعى".

 

كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تبرز نزع السلاح النووى

أفاد مسئول فى المجلس الكورى للمصالحة والتعاون اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أصدرت عملة تذكارية تبرز نزع السلاح عن شبه الجزيرة الكورية.

وفاة رضيع امرأة حامل قتلت طعنا فى لندن

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، إن رضيعا وُلد فى موقع جريمة طعن فى لندن راحت ضحيتها أمه قد فارق الحياة.

أردوغان يبيع مسلمى الإيجور.. ويؤكد: يعيشون بسعادة فى الصين

فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تصوير نفسه وكأنه المدافع الأول عن حقوق المسلمين، فإنه دائما ما يسيل لعابه أمام مصالحه الشخصية فيكون على استعداد دائم للتضحية بأى شئ فى سبيل تحقيقها.

روحانى: سنزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% بعد 7 يوليو

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن إيران ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67% بعد 7 يوليو.

وأكد روحانى، إذا لم تف الدول التى لا تزال ضمن الاتفاق النووى بوعودها فسيعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو لأنشطته السابقة.

 

 


باختصار

تركيا

السفارة السعودية

روحانى

خالد بن سلطان بن محمد القاسمى

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