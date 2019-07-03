خادم الحرمين الشريفين يعزى رئيس دولة الإمارات فى وفاة الشيخ خالد بن سلطان

وكالات الأنباء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.