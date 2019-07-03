سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير النفط الإيرانى: العقوبات أثرت بالسلب على اقتصادنا ونسعى للالتفاف عليها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:01 ص
وزير النفط الإيرانى: العقوبات أثرت بالسلب على اقتصادنا ونسعى للالتفاف عليها وزير النفط الإيرانى بيجن زنكنة
طهران (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير النفط الإيرانى بيجن زنكنة أن العقوبات الأمريكية تركت آثارا سلبية على الاقتصاد الإيرانى، وقال إن بلاده "تقاوم هذا الحظر غير العادل وغير الشرعى".

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن زنكنة قوله - على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك فى فيينا - أن العمل يجرى للالتفاف على الحظر الأمريكى وتصدير النفط الإيرانى.

وحول آلية (اينستكس) الأوروبية للتعامل المالى مع إيران، أكد وزير النفط أن أداء الآلية سيكون ضعيفا دون تحويل إيرادات النفط الإيرانى.

 


وزير النفط الايرانى

العقوبات الامريكيه

الاقتصاد الايرانى

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النفط الإيرانى: طهران مستثناة من تخفيضات اتفاق "أوبك" من النفط الخام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:02 م

وزير الخارجية الأمريكى : واشنطن فرضت أقصى عقوبات على إيران

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص

وزير خارجية أمريكا: نثمن موقف شركات وبنوك أوروبية التزمت بالعقوبات على إيران

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:20 م

بعد فرض العقوبات على إيران.. نتنياهو يبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

الخميس، 16 مايو 2019 11:44 ص

أسعار النفط تتراجع بعد ضغط ترامب على أوبك لتعويض أثر العقوبات على إيران

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة