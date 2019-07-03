وزير النفط الإيرانى: العقوبات أثرت بالسلب على اقتصادنا ونسعى للالتفاف عليها

طهران (أ ش أ)

أكد وزير النفط الإيرانى بيجن زنكنة أن العقوبات الأمريكية تركت آثارا سلبية على الاقتصاد الإيرانى، وقال إن بلاده "تقاوم هذا الحظر غير العادل وغير الشرعى".

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن زنكنة قوله - على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك فى فيينا - أن العمل يجرى للالتفاف على الحظر الأمريكى وتصدير النفط الإيرانى.

وحول آلية (اينستكس) الأوروبية للتعامل المالى مع إيران، أكد وزير النفط أن أداء الآلية سيكون ضعيفا دون تحويل إيرادات النفط الإيرانى.