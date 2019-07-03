الداخلية التونسية: لا صحة لارتداء الإرهابى "السميرى" زيا نسائيا

تونس (أ ش أ)

نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله بشأن وجود إمرأة كانت ترافق الإرهابى "أيمن السميرى"، الذى تمت تصفيته مساء أمس أو ارتدائه زيا نسائيا.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء، إنه "إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابى الفار أيمن السميرى، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنى مساء أمس الثلاثاء، بحى الإنطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه؛ عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

يذكر أنه تم القضاء أمس على الإرهابى الخطير أيمن السميرى بعد يوم من إصدار وزارة الداخلية بلاغا دعت فيه إلى التبليغ عن هذا الإرهابى، وهو يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيرى السميرى من مواليد 19 مارس 1996 وكان يقطن فى حى إبن خلدون بتونس.