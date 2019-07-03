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صور.. مراسم تشييع جثمان خالد بن سلطان بن محمد القاسمى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:56 ص
صور.. مراسم تشييع جثمان خالد بن سلطان بن محمد القاسمى صلاة الجنازة
وكالات الأنباء

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أدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل حاكم الشارقة فى مسجد الملك فيصل بالشارقة.

ثم توجه الشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيد الثرى.

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أمر أمس الثلاثاء، بتنكيس الأعلام فى الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

 
أثناء دفن الجثمان
أثناء دفن الجثمان
الصلاة على جثمان الفقيد
الصلاة على جثمان الفقيد
جثمان نجل حاكم الشارقة يوارى الثرى
جثمان نجل حاكم الشارقة يوارى الثرى
حاكم الشارقة أثناء صلاة الجنازة
حاكم الشارقة أثناء صلاة الجنازة
حاكم الشارقة
حاكم الشارقة
حاكم الشارقة يؤدى صلاة الجنازة على ابنه
حاكم الشارقة يؤدى صلاة الجنازة على ابنه
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
نعش الفقيد
نعش الفقيد

 

 


خالد بن سلطان القاسمى

حاكم الشارقه

وفاه ابن حاكم الشارقه

الشارقه

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