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أردوغان يبيع مسلمى الإيجور.. ويؤكد: يعيشون بسعادة فى الصين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:57 ص
أردوغان يبيع مسلمى الإيجور.. ويؤكد: يعيشون بسعادة فى الصين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
وكالات

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فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تصوير نفسه وكأنه المدافع الأول عن حقوق المسلمين، فإنه دائما ما يسيل لعابه أمام مصالحه الشخصية فيكون على استعداد دائم للتضحية بأى شئ فى سبيل تحقيقها.

ففى تصريح مثير للجدل، قال أردوغان، أثناء لقاءه مع نظيره الصينى شى جين بينج إن الأقليات المسلمة تعيش بسعادة في إقليم شينجيانج، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وجاء موقف أردوغان هذا، متناقضًا تمامًا مع انتقادات أنقرة فى الماضي لبكين حول القمع فى هذه المنطقة وحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 وكان أردوغان قد التقى شى في قصر الشعب في بكين الثلاثاء بعد 4 أشهر على وصف وزارة الخارجية التركية معاملة المسلمين الإيغور الناطقين بالتركية بأنها ”عار كبير على الإنسانية“.

 

تركيا

رجب طيب أردوغان

الصين

مسلمو الإيغور

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