سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الإيطالى ديفيد ساسولى يتصدر الترشيحات لرئاسة البرلمان الأوروبى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:15 ص
الإيطالى ديفيد ساسولى يتصدر الترشيحات لرئاسة البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد النائب الإيطالي ديفيد ساسولي المنتمي لتيار يسار الوسط المرشح الأوفر حظا لتولى منصب رئيس البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، فى انتخابات تمهد الطريق أمام موافقة المجلس على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه للفترة المقبلة التي تستمر عامين ونصف العام، مستكملا جولة تعيينات المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي والتي شهدت أمس الثلاثاء اختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وفون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وستحتاج فون دير لاين إلى موافقة أغلبية مطلقة في البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 نائبا لتأكيد تعيينها في المنصب. ومن المقرر إجراء التصويت في غضون أسبوعين.

وقال مسؤول في مجموعة حزب الشعب الأوروبي المنتمية ليمين الوسط، وهي أكبر فصيل في البرلمان، إن الوزيرة ستذهب إلى البرلمان، ومقره مدينة ستراسبورج الفرنسية، بعد ظهر اليوم للمشاركة في جلسة تبدأ الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

ورفضت مجموعة الاشتراكيين، ثاني أكبر تكتل في البرلمان، التعيينات التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء.

لكن مسؤولين في البرلمان قالوا إن انتخاب ساسولي رئيسا للبرلمان قد يخفف من معارضتهم لتعيين فون دير لاين.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دفعوا باتجاه انتخاب البلغاري سيرجي ستانيشيف رئيسا للبرلمان، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من غالبية النواب الاشتراكيين والمحافظين. وقال مسؤولون إن انتخاب شخصية اختارها البرلمان يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الاشتراكيين وزعماء الاتحاد الأوروبي.

ونظريا، ينبغي أن يحظى ساسولي بدعم معظم الاشتراكيين والمحافظين والليبراليين، وهم أكبر ثلاث مجموعات في البرلمان، ومما يمكن أن يضمن أغلبية مريحة لانتخابه، لكن الاقتراع سري وقد يفضل بعض النواب التصويت لمرشحي بلدانهم.

ويفضل الاشتراكيون من شرق أوروبا بوجه خاص مرشحين آخرين، وليس واضحا ما إذا كانوا سيدعمون ساسولي.

وبينما تم الحفاظ على التوازن بين الجنسين عند اختيار المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من بين أربعة ترشيحات، تم إهمال التوازن بين الشرق والغرب ولم يجر اختيار أي سياسي من شرق أوروبا لتولي منصب كبير.

وتنقسم رئاسة برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فترتين مدة كل منهما سنتين ونصف السنة.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبدعم من المحافظين، فإن رئاسة البرلمان ستكون من نصيب تيار يمين الوسط في النصف الثاني من الدورة البرلمانية التي تمتد لخمس سنوات.

 


ديفيد ساسولى

البرلمان الاوروبى

وزيرة الدفاع الألمانية

المفوضية الأوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. نواب بريطانيون يديرون ظهورهم خلال عزف النشيد بالبرلمان الأوروبى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:58 ص

مجموعة برلمانية أوروبية تطالب بعقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:40 م

مسئول روسى: موسكو مستعدة للتفاعل مع البرلمان الأوروبى المنتخب حديثا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:50 م

أعضاء بالبرلمان الأوروبى يؤكدون تضاعف قوة اليمين فى البرلمان المنتخب حديثا

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:07 ص

زعيمة حزب ألمانى تتقدم باستقالتها بعد الإخفاق فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة