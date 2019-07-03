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كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تبرز نزع السلاح النووى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:57 ص
كوريا الشمالية تصدر عملة تذكارية تبرز نزع السلاح النووى زعيم كوريا الشمالية وترامب
بيونج يانج (أ ش أ)

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أفاد مسئول فى المجلس الكورى للمصالحة والتعاون اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أصدرت عملة تذكارية تبرز نزع السلاح عن شبه الجزيرة الكورية.

وأكد المسئول لى سانج هيون - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - حصوله على العملة التى أصدرها البنك المركزى لكوريا الشمالية.

وتابع "نقشت على العملة عبارتا "نزع السلاح النووى عن شبه الجزيرة الكورية"، و"حماية أمن وسلامة العالم"، كما تتوسطها صورة لثلاثة أيادى تحطم صاروخا نوويا.

وتختلف العملة التذكارية الجديدة عن العملة السابقة، والتى حملت صورة قبضة تحطم صاروخا يحمل عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية" ورايتها.

ويرى مراقبون أن إصدار العملة التذكارية يهدف إلى إظهار جهود بيونج يانج الرامية إلى نزع الأسلحة النووية.

 


كوريا الشماليه

السلاح النووى

نزع السلاح النووى

شبه الجزيره الكوريه

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