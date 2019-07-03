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الجيش الليبى ينفى استهداف مركز لإيواء اللاجئين بطرابلس

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:09 ص
الجيش الليبى ينفى استهداف مركز لإيواء اللاجئين بطرابلس الجيش الليبى
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نفى الجيش الوطني الليبى، اليوم الأربعاء، استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس ،مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.

 

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ إنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قامت الميليشيات بقصف مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة بالهاون، للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام ضد الجيش ".


وأضاف المركز الإعلامي أن الصور بالأقمار توضح نوع التفجير وزاويته لاثبات جرائم المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ."


وكان مسؤول ليبي طبي اعلن أن قصفا أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 11 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأربعاء، مما ادى إلى سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.


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ليبيا

مهاجرين

طرابلس

معركة طرابلس

تاجوراء

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