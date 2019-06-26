باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.. المجلس العسكرى السودانى: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستورى.. روحانى: لا نبحث عن الحرب

وكالات

أحداث عديدة شهدتها الساحة العالمية والعربية على مدار الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، نجاح قوات التحالف العربى فى التصدى لطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه منطقة سكنية فى خميس مشيط، بالإضافة إلى استمرار حرب التصريحات بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

ذكر متحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه منطقة سكنية فى خميس مشيط اليوم الثلاثاء.

رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، أن عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب.

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو - خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الأثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.

قال مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مواصلة العمليات الإرهابية واستهداف المدنيين في المملكة تمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.

الاحتلال الإسرائيلى يدمر خيمة الاعتصام الرافضة لهدم المنازل فى سلوان بالقدس هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام والتضامن الرافضة لهدم المنازل فى بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة ؛ بحجة إقامتها دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادى حلوة - سلوان، فى بيان له اليوم، أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات الخاصة والشرطة اقتحمت حى وادى (ياصول) وداهمت خيمة الاعتصام المقامة على أراضى الحى ثم شرعت بتفكيكها ومصادرتها.

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحانى أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء بأن طهران لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة.

اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون اليوم الثلاثاء بالتآمر لشن حرب على إيران. وكتب ظريف قائلا "هل تريدن معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى)". وأرفق بالتغريدة رابطا لمقال من عام 2017 كتبه بولتون فى إطار المراجعة الوطنية".

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، جنازة رئيس الأركان سيرى مكونن، والذى قتل خلال محاولة الإنقلاب الفاشل، يوم الأحد الماضى.

تعيين ستيفانى جريشام فى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض أعلنت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، اختيار المتحدثة الرسمية لها ستيفاني جريشام لتشغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض خلفا لسارة هاكابي ساندرز.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن أى هجوم إيرانى ضد مصالح الولايات المتحدة سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء أن من المهم "مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن".