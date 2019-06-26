باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.. المجلس العسكرى السودانى: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستورى.. روحانى: لا نبحث عن الحرب

أحداث عديدة شهدتها الساحة العالمية والعربية على مدار الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، نجاح قوات التحالف العربى فى التصدى لطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه منطقة سكنية فى خميس مشيط، بالإضافة إلى استمرار حرب التصريحات بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون
ذكر متحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه منطقة سكنية فى خميس مشيط اليوم الثلاثاء.
رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب
هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام والتضامن الرافضة لهدم المنازل فى بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة ؛ بحجة إقامتها دون ترخيص.
ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحانى أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء بأن طهران لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة.
اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون اليوم الثلاثاء بالتآمر لشن حرب على إيران.
وكتب ظريف قائلا "هل تريدن معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى)". وأرفق بالتغريدة رابطا لمقال من عام 2017 كتبه بولتون فى إطار المراجعة الوطنية".
شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، جنازة رئيس الأركان سيرى مكونن، والذى قتل خلال محاولة الإنقلاب الفاشل، يوم الأحد الماضى.
تعيين ستيفانى جريشام فى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض
أعلنت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، اختيار المتحدثة الرسمية لها ستيفاني جريشام لتشغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض خلفا لسارة هاكابي ساندرز.
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن أى هجوم إيرانى ضد مصالح الولايات المتحدة سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء أن من المهم "مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن".
أمريكا: تركيا ستخسر صفقة مقاتلات إف-35 إذا أتمت صفقة الصواريخ الروسية
قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسى اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات إف-35 وتطويرها إذا مضت أنقرة قدما فى شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية.
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