روحانى: إيران لا تبحث عن الحرب مع أمريكا

رويترز

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحانى أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء بأن طهران لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة.

لكن روحاني قال لماكرون بأنه إذا انتهكت واشنطن المجال الجوى الإيرانى مجددا، مثلما يصر المسؤولون الإيرانيون أن طائرة أمريكية مسيرة فعلت ذلك الأسبوع الماضى، فإن طهران ستتصدى لذلك.

وقال روحانى "إذا أراد الأمريكيون انتهاك مياه إيران أو مجالها الجوى فإن القوات المسلحة الإيرانية لديها واجب مواجهتهم وسيدخلون فى اشتباك حاسم". وقالت الوكالة إن روحانى أبلغ ماكرون أيضا بأن إيران لن تعاود التفاوض على الاتفاق النووى لعام 2015.