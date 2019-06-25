تعيين ستيفانى جريشام فى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

أ ش أ

أعلنت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، اختيار المتحدثة الرسمية لها ستيفاني جريشام لتشغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض خلفا لسارة هاكابي ساندرز.

وقالت ميلانيا ترامب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنها جريشام معنا منذ 2015.. الرئيس دونالد ترامب وأنا لا يمكننا التفكير في شخص أفضل لخدمة الإدارة والبلاد.. أنا متحمسة لعمل ستيفاني في كلا الجانبين بالبيت الأبيض".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جريشام ستشغل أيضا وظيفة مدير الاتصالات، وهو منصب ظل شاغرا منذ رحيل بيل شاين عن البيت الأبيض في مارس الماضي، لافتة إلى أن جريشام ستصبح ثالث متحدثة باسم البيت الأبيض في أقل من 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن جريشام انضمت لحملة ترامب الانتخابية في 2015 وتعد أحد المساعدين القلائل المتبقين ضمن إدارته منذ الحملة، حيث أصبحت مساعدة موثوق فيها بعد انتقال عائلة ترامب إلى البيت الأبيض ومعروفة بدفاعها عن ميلانيا ترامب والعائلة بأكملها ولقدرتها على الحفاظ على الجناح الشرقي من البيت الأبيض خاليا نسبيا من التسريبات.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 13 يونيو الجاري رحيل سارة هاكابى ساندرز عن منصبها في البيت الأبيض بحلول نهاية الشهر، مشيدا بتميزها في عملها وموهبتها الاستثنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تُجري جريشام تغييرات حقيقية في المكتب الصحفي للبيت الأبيض الذي يشهد تقلبات مستمرة منذ عامين ونصف.