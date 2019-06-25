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ظريف يتهم مستشار الأمن القومى الأمريكى بالتآمر لشن حرب على إيران

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:39 م
ظريف يتهم مستشار الأمن القومى الأمريكى بالتآمر لشن حرب على إيران وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون اليوم الثلاثاء بالتآمر لشن حرب على إيران.

وكتب ظريف قائلا "هل تريدن معرفة لماذا يبدو الأشخاص الذين لهم سجل مثبت في احتقار الدبلوماسية مهتمين فجأة بالمحادثات؟ ما عليكم سوى أن تقرأوا وصفة جون بولتون لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى)". وأرفق بالتغريدة رابطا لمقال من عام 2017 كتبه بولتون فى إطار المراجعة الوطنية".

وأضاف ظريف "إيران لم تغادر مائدة المفاوضات قط. فريق بولتون هو من سحب أمريكا بينما كان يتآمر لشن حرب".

 

إيران

جواد ظريف

جون بولتون

التوتر الأمريكى الإيرانى

أمريكا

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