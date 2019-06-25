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رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:47 م
رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، أن عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب.
وقال عبد المهدي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "وضعنا برنامجًا لتطوير مؤسسات الدولة وفق توقيتات محددة"، مشيرًا إلى أن هناك تراكمًا هائلاً في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه من واجب إقليم كردستان أن يسلم 250 ألف برميل نفط بحسب قانون الموازنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية.


العراق

عادل عبد المهدى

الإرهاب فى العراق

داعش

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