رئيس الوزراء العراقى: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب

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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، أن عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن فى البلد صلب.

وقال عبد المهدي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "وضعنا برنامجًا لتطوير مؤسسات الدولة وفق توقيتات محددة"، مشيرًا إلى أن هناك تراكمًا هائلاً في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه من واجب إقليم كردستان أن يسلم 250 ألف برميل نفط بحسب قانون الموازنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية.