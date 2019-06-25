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جوتيريش: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:40 م
جوتيريش: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء أن من المهم "مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن".

وكان جوتيريش يتحدث فى مؤتمر فى نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بينما استعدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للإعلان فى البحرين عن خطة اقتصادية حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستتخلى عن "حل الدولتين"، الذى يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. ورفضت إدارة ترامب باستمرار الالتزام بتلك الرؤية، وأبقت الشق السياسى من خطة السلام طى الكتمان حتى الآن.

 

 


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

حل الدولتين

إسرائيل

فلسطين

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