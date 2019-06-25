صور.. جنازة عسكرية لرئيس الأركان الإثيوبى فى أديس أبابا

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، جنازة رئيس الأركان سيرى مكونن، والذى قتل خلال محاولة الإنقلاب الفاشل، يوم الأحد الماضى.
وقامت الحكومة الإثيوبية بتنظيم جنازة عسكرية لسيرى وجنرال متقاعد، حيث تجمع مئات الجنود والضباط بالزى العسكرى للمشاركة فى المراسم التى أقيمت فى قاعة كبيرة بوسط العاصمة أديس أبابا.
وحضرت الجنازة شخصيات كبيرة ومسؤولين وعلى رأيهم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد والذي دخل إلى القاعة المتواجد بها النعشين ومن ثم جلس وأحنى رأسه وبدا عليه الحزن.
الجنازة العسكرية
جانب من الجنازة
جنود لتأمين الجنازة
جنود مشاركون فى الجنازة العسكرية
رئيس الوزراء الإثيوبى يحضر الجنازة
صورة رئيس الأركان الإثيوبى
عائلة الراحل تعرب عن حزنها
عائلة الفقيد
قيادات الجيش الإثيوبى يقدمون التحية العسكرية لنعش رئيس الأركان
وفد من الكنيسة الإثيوبية يشارك لتقديم العزاء
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