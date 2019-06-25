سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جنازة عسكرية لرئيس الأركان الإثيوبى فى أديس أبابا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:36 م
صور.. جنازة عسكرية لرئيس الأركان الإثيوبى فى أديس أبابا جانب من الجنازة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، جنازة رئيس الأركان سيرى مكونن، والذى قتل خلال محاولة الإنقلاب الفاشل، يوم الأحد الماضى.

وقامت الحكومة الإثيوبية بتنظيم جنازة عسكرية لسيرى وجنرال متقاعد، حيث تجمع مئات الجنود والضباط بالزى العسكرى للمشاركة فى المراسم التى أقيمت فى قاعة كبيرة بوسط العاصمة أديس أبابا.

وحضرت الجنازة شخصيات كبيرة ومسؤولين وعلى رأيهم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد والذي دخل إلى القاعة المتواجد بها النعشين ومن ثم جلس وأحنى رأسه وبدا عليه الحزن.

الجنازة العسكرية
الجنازة العسكرية
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
جنود لتأمين الجنازة
جنود لتأمين الجنازة
جنود مشاركون فى الجنازة العسكرية
جنود مشاركون فى الجنازة العسكرية
رئيس الوزراء الإثيوبى يحضر الجنازة
رئيس الوزراء الإثيوبى يحضر الجنازة
صورة رئيس الأركان الإثيوبى
صورة رئيس الأركان الإثيوبى
عائلة الراحل تعرب عن حزنها
عائلة الراحل تعرب عن حزنها
عائلة الفقيد
عائلة الفقيد
قيادات الجيش الإثيوبى يقدمون التحية العسكرية لنعش رئيس الأركان
قيادات الجيش الإثيوبى يقدمون التحية العسكرية لنعش رئيس الأركان
وفد من الكنيسة الإثيوبية يشارك لتقديم العزاء
وفد من الكنيسة الإثيوبية يشارك لتقديم العزاء
 

إثيوبيا

جنازة عسكرية

رئيس الأركان الإثيوبى

الانقلاب الفاشل بإثيوبيا

سيرى مكونن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

المسلسل الألمانى Dark يحصد التقييم الكامل للموسم الثامن 100%

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة