أمريكا: تركيا ستخسر صفقة مقاتلات إف-35 إذا أتمت صفقة الصواريخ الروسية

رويترز

قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسى اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات إف-35 وتطويرها إذا مضت أنقرة قدما فى شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية.

وحثت واشنطن وحلفاؤها تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى على عدم تركيب منظومة إس-400 الروسية وقالوا إن هذا سيسمح بمعرفة تكنولوجيا المقاتلات إف-35 التى تم تطويرها لكى تتفادى أجهزة رادار العدو وأجهزة التتبع الحرارى.

إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعهد من جديد اليوم الثلاثاء بالمضى قدما فى شراء منظومة إس-400 رغم مخاوف الحلفاء.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية فى البرلمان "تركيا ليست دولة تحتاج لإذن أو تخضع لضغوط. منظومة إس-400 مرتبطة بشكل مباشر بسيادتنا ولن نتراجع خطوة".

وقالت تركيا إن منظومة إس-400 مع روسيا نهائية مما أثار خلافا دبلوماسيا مع الولايات المتحدة ليضيف إلى خلافها بشأن الاستراتيجية المتضاربة فى سوريا والعقوبات المفروضة على إيران.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الأطلسى كاى بيلى هتشيسون "كل شىء يشير إلى أن روسيا ستسلم تركيا المنظومة وسيكون لذلك عواقب".