المجلس العسكرى السودانى: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستورى أكثر من ذلك

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قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي.

وأكد دقلو - خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الأثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.

ودعا إلى حوار وطني جامع مع كل ألوان الطيف السياسي السوداني للتوصل إلى دستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفاعلية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب السوداني.

كما دعا دقلو الحركة الشعبية قطاع الشمال للانضمام لمسيرة السلام، مؤكدا إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة وأنه لا يوجد أي معتقل سياسي بالبلاد.