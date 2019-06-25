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الوزراء السعودى : إرهاب الحوثيين جرائم حرب وتهديد للأمن الإقليمى والدولى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:28 م
الوزراء السعودى : إرهاب الحوثيين جرائم حرب وتهديد للأمن الإقليمى والدولى الحوثيون
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 قال مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مواصلة العمليات الإرهابية واستهداف المدنيين في المملكة تمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.
 
وأكد المجلس - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، معربا عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
 
وأوضح وزير الإعلام السعودى تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس رحب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من السعودية، والإمارات والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات المليشيا الحوثية على المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز .
 
ونوه المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
 
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف المملكة إلى جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف.

مجلس الوزراء السعودي

الملك سلمان

المليشيا الحوثية

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