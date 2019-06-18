باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. سجن رجل أعمال نيوزيلندى لنشره فيديو لهجوم كرايستشيرش.. اعتقال 4000 شخص فى مظاهرات بكازاخستان.. إطلاق نار خلال احتفال بكندا.. والمغرب تفكك خلية إرهابية

إعداد شيماء بهجت

شهدت الساحة العالمية والعربية على مدار الساعات القليلة الماضية أحداثا متعددة كان أبرزها إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفال رياضى بكندا، فى حادثة جديدة من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية، بالإضافة إلى ذلك إعلان الاستخبارات الروسية أن لديها معلومات عن خطط غربية لهجمات سيبرانية على موسكو، إلى جانب ذلك كلمة الرئيس الإيرانى، وفى الشأن العربى إعلان السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية تنتمى لـ"داعش" بمدينة تطوان، وكثيرا من الأخبار الهامة التى نستعرضها فى هذا التقرير.

الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات عن خطط غربية لهجمات سيبرانية على موسكو

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين، أن الاستخبارات الروسية لديها معلومات حول خطط الغرب لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.

قرصنة إلكترونية

روحانى: إيران لن تشن حربا على أى دولة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء إن إيران لن تشن حربا على أى دولة.

الرئيس الإيرانى حسن روحانى

اليابان تبلغ مجلس الأمن بمزيد من عمليات نقل النفط لكوريا الشمالية

أبلغت اليابان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، بوقوع المزيد من عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية من سفينة إلى أخرى فى عرض البحر.

رئيس وزراء اليابان شينزو أبى

سجن رجل أعمال نيوزيلندى 21 شهرا لنشره فيديو لهجوم كرايستشيرش

قضت محكمة نيوزيلندية اليوم الثلاثاء، بسجن فيليب أربس رجل أعمال لمدة 21 شهرا بتهمة نشر تسجيل مصور للهجوم الذى استهدف مسجدا بمدينة "كرايستشيرش" فى شهر مارس الماضى.

ضحايا هجوم كرايستشيرش

وزير داخلية كازاخستان: اعتقال 4000 شخص فى مظاهرات احتجاجية بالبلاد

أعلن وزير داخلية كازاخستان "يرلان تورجومبايف"، اليوم الثلاثاء، حصيلة الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات الاحتجاجية التى اندلعت قبل وبعد الانتخابات الرئاسية .

مظاهرات كازاخستان

ديلى ميل: اختفاء وجبة السمك والبطاطا بسبب ظاهرة التغير المناخى

حذرت دراسة من اختفاء وجبة السمك والبطاطا المشهورة عالميا (Fish and chips) من قوائم الطعام بشكل دائم بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وجبة سمك

تركيا تأمر بالقبض على 128 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بكولن

أمرت السلطات التركية باعتقال 128 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة تحركات الجيش عام 2016.

الشرطة التركية

إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفال رياضى بكندا

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة أربعة أشخاص والقبض على ثلاثة آخرين فى حادث إطلاق نار خلال تجمع حاشد للاحتفال بفوز فريق "تورونتو رابتورز" .

الشرطة الكندية

صفعه أمريكية لأنقرة.. إنهاء الشراكة لإنتاج المقاتلات "اف – 35 "

تلقت تركيا صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد أن قررت واشنطن بالأمس القريب عدم بيع المقاتلات المتطورة "إف – 35 " لتركيا.

مقاتلات إف 35

صور..احتجاجات ضد قانون بكندا يحظر التمييز الدينى بارتداء الحجاب أوالصليب

تظاهر المئات فى كندا، ضد مشروع قانون، أقرته حكومة مقاطعة كيبيك الكندية، يحظر على معلمى المدارس وضباط الشرطة والقضاة.

مظاهرات كندا

وزير الدفاع الأمريكى يعتزم إرسال 1000 جندى إضافى إلى الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، الاثنين، عن نشر نحو ألف جندى إضافى فى الشرق الأوسط، ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

باتريك شاناهان

سوريا: لا نريد مواجهة مسلحة مع تركيا

قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الثلاثاء، إن سوريا لا تريد مواجهة مسلحة مع تركيا وذلك بعد أن قالت أنقرة إن أحد مواقعها للمراقبة فى إدلب.

وزير الخارجية السورى وليد المعلم

المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية تنتمى لـ"داعش" بمدينة تطوان

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية بمدينة تطوان، تتكون من خمسة أفراد، وذلك للاشتباه فى صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابى.

الشرطه المغربية

برنامج الغذاء العالمى: الحوثيون يعيقون وصول المساعدات للمحتاجين باليمن

حذر ديفيد بيزلى مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا هذا الأسبوع.

الحوثيون

مقتدى الصدر يدعو لتشكل الحكومة العراقية فى 10 أيام

دعا رجل الدين الشيعى العراقى مقتدى الصدر الكتل السياسية، الاثنين إلى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة فى غضون عشرة أيام.

مقتدى الصدر

الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة بالسعودية والبحرين و سلطنة عمان

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

مقالات صحف الخليج.. إبراهيم على نسيب: حرب الناقلات..حرب على العالم.. أسامة الماجد: المثقف العربى... فاقد الوعى ولا يشعر بمسئوليته.. سلطان حميد: حروب الوكلاء فى المنطقة.. خالد السليمان: هل السلاح رمز للرجولة؟

تناولت مقالات صحف الخليج اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا أبرزها، حرب إيران على الناقلات النفطية هى حرب على العالم فى الهجوم على ناقلات النفط، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى تتجه فيها الدولة الفارسية لانتهاج هذا الأسلوب، بالإضافة إلى تعرض منطقة الشرق الأوسط إلى حروباً بالوكالة من دول وقوى معروفة بعينها.

استهداف ناقلات النفط فى خليج عمان