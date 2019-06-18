وزير الدفاع الأمريكى يعتزم إرسال 1000 جندى إضافى إلى الشرق الأوسط

واشنطن (رويترز)

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، الاثنين، عن نشر نحو ألف جندى إضافى فى الشرق الأوسط، ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان فى بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التى تلقيناها بشأن السلوك العدوانى للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التى تهدد أفراد الجيش الأمريكى والمصالح الأمريكية فى المنطقة، وكانت رويترز قد أوردت أولا الخطط لإرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط فى وقت سابق اليوم.