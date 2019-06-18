سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الأمريكى يعتزم إرسال 1000 جندى إضافى إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:12 ص
وزير الدفاع الأمريكى يعتزم إرسال 1000 جندى إضافى إلى الشرق الأوسط باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، الاثنين، عن نشر نحو ألف جندى إضافى فى الشرق الأوسط، ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

 

وقال شاناهان فى بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التى تلقيناها بشأن السلوك العدوانى للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التى تهدد أفراد الجيش الأمريكى والمصالح الأمريكية فى المنطقة، وكانت رويترز قد أوردت أولا الخطط لإرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط فى وقت سابق اليوم.

 


وزير الدفاع الأمريكى

أمريكا

البنتاجون

1000 جندى أمريكى

الشرق الأوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

اليوم.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة شبين القناطر لمدة 3 ساعات

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة