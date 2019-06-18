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إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفال رياضى بكندا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:58 ص
إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار خلال احتفال رياضى بكندا الشرطة الكندية ـ صورة أرشيفية
تورونتو (أ ش أ)

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أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة أربعة أشخاص والقبض على ثلاثة آخرين فى حادث إطلاق نار خلال تجمع حاشد للاحتفال بفوز فريق "تورونتو رابتورز" بدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، فى حادثة شهدت فرارا جماعيا للجماهير المحتفلة التى احتشدت بالقرب من مكان تواجد لاعبى الفريق بصحبة رئيس الوزراء جستن ترودو.

ووقعت حوادث إطلاق النار مساء أمس الاثنين، فى شوارع باى وألبرت، بالقرب من مبنى البلدية وساحة ناثان فيليبس، وقال قائد شرطة تورنتو مارك سوندرز للصحفيين إن الشرطة احتجزت ثلاثة أشخاص وتحفظت على سلاحين ناريين على خلفية الحادث ، وأوضح أن الإصابات غير مهددة للحياة ، وناشد شهود الحادث تقديم المساعدة للمحققين بشأنه .


وشهدت الواقعة فرار المئات من المشجعين بسبب إطلاق النار في ميدان ناثان فيليبس، الذى كان مكتظا بعشرات الآلاف من الأشخاص، وفي إطار الاحتفال ، احتشد أكثر من مليون مشجع فى وسط مدينة تورنتو لحضور موكب الإنتصار لفريق "رابتورز"، وهو الانتصار الذى حقق أول لقب رياضى رئيسى له منذ أكثر من ربع قرن.

 


كندا

اطلاق نار فى كندا

دورى كره السله الامريكى

شرطه تورنتو

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