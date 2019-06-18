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الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات عن خطط غربية لهجمات سيبرانية على موسكو

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:37 ص
الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات عن خطط غربية لهجمات سيبرانية على موسكو هجمات إلكترونية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ.ش.أ)

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أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين، أن الاستخبارات الروسية لديها معلومات حول خطط الغرب لشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.


وقال ناريشكين للصحفيين اليوم الثلاثاء ،على هامش الاجتماع الدولي العاشر لكبار مسئولي الشئون الأمنية لدول العالم : " لدينا معلومات عن خطط ونوايا لتنفيذ مثل هذه الهجمات، ونحن نبلغ سلطاتنا بذلك"، وأضاف :" أن الغرب يستخدم أساليب الحروب الهجينة أيضا لمنع تطور التعاون الاستراتيجى بين روسيا والصين".


كان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف قد أشار أمس الاثنين إلى احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الروسية

 


هجمات سيبرانيه

الاستخابارات الروسيه

موسكو

هجمات سيبرانيه على موسكو

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