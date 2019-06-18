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اليابان تبلغ مجلس الأمن بمزيد من عمليات نقل النفط لكوريا الشمالية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:31 ص
اليابان تبلغ مجلس الأمن بمزيد من عمليات نقل النفط لكوريا الشمالية رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)

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أبلغت اليابان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، بوقوع المزيد من عمليات نقل النفط إلى كوريا الشمالية من سفينة إلى أخرى فى عرض البحر، وهو ما يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على (بيونج يانج) بسبب برامجها النووية والصاروخية

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية اليابانية القول "إن سفينة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية أكدت وقوع هذه الأنشطة المشبوهة نحو ست مرات في 13 و14 مايو الماضى".


وأضافت الوزارة أنه تم رصد اتصال ناقلة كورية شمالية وسفينتين مجهولتين بخراطيم في بحر الصين الشرقي على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة "شنجهاى" الصينية.


وتخضع هذه الناقلة الكورية الشمالية بالفعل لحظر دخول الموانئ وتجميد الأصول كجزء من عقوبات الأمم المتحدة، بسبب عمليات النقل من سفينة إلى أخرى فى الماضى.


يشار إلى أن الحالات الست الأخيرة ترفع إجمالي عدد هذه الأنشطة غير القانونية التي أبلغت اليابان مجلس الأمن بها إلى 20 حالة.. وتؤكد الحكومة اليابانية أنه يجب تنفيذ العقوبات بصرامة للضغط على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووى، كما أنها تخطط إلى تكثيف المراقبة من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى.

 


اليابان

كوريا الشماليه

مجلس الامن

نقل النفط لكوريا الشماليه

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