وزير داخلية كازاخستان: اعتقال 4000 شخص فى مظاهرات احتجاجية بالبلاد

نور سلطان (أ ش أ)

أعلن وزير داخلية كازاخستان "يرلان تورجومبايف"، اليوم الثلاثاء، حصيلة الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات الاحتجاجية التى اندلعت قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وقال تورجومبايف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إنه تم إصدار أحكام على نحو 700 شخص من بين المعتقلين بالسجن لعدة أيام.

وكانت مظاهرات حاشدة قد اندلعت فى كازاخستان، فى اليوم الذى جرت فيه الانتخابات الرئاسية فى التاسع من الشهر الجارى وبعده بعدة أيام، وقامت الشرطة بتفريقها بالقوة.



ويعترض المحتجون على التصويت باعتبار أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف (66 عاما) مرشح من قبل سلفه زعيم البلاد المخضرم نور سلطان نزارباييف (78 عاما) الذى حكم كازاخستان الغنية بالنفط لقرابة ثلاثة عقود ولا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة.