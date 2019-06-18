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صور..احتجاجات ضد قانون بكندا يحظر التمييز الدينى بارتداء الحجاب أوالصليب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:00 ص
صور..احتجاجات ضد قانون بكندا يحظر التمييز الدينى بارتداء الحجاب أوالصليب احتجاجات ضد قانون بكندا يحظر التمييز الدينى
كتب وكالات _ تصوير رويترز

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تظاهر المئات فى كندا، ضد مشروع قانون، أقرته حكومة مقاطعة كيبيك الكندية، يحظر على معلمى المدارس وضباط الشرطة والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين ارتداء رموز دينية فى مكان العمل، مما أثار احتجاجًا شديدًا على تعرض الحريات المدنية فى المقاطعة للهجوم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الاثنين، وصف فرانسوا ليجولت، رئيس وزراء كيبيك اليمينى، مشروع القانون بأنه إجراء ضرورى، لضمان الفصل بين الدين والدولة فى مقاطعة علمانية راسخة، وينطبق على ارتداء الصليب والحجاب والقبعات اليهودية وعمائم السيخ ورموز أخرى.

وأكد ليجول أن مشروع القانون، الذى تم تمريره فى وقت متأخر مساء الأحد بأغلبية 73 صوتا مقابل 35، مدعومًا من قبل غالبية سكان كيبيك.

ووصف أعضاء المعارضة الأحد بأنه يوم مظلم للإقليم، ويقول منتقدون إن التشريع بذلك سيتسبب فى إبعاد أصحاب بعض الديانات من المتدينيين، من مناصب السلطة فى التعليم وإنفاذ القانون، وأنه يسيطر على حرية الدين والتعبير التى تقع فى مركز نموذج التعددية الثقافية فى كندا.

احتجاجات ضد مشروع قانون فى كندا
احتجاجات ضد مشروع قانون فى كندا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من مظاهرات ضد قانون فى كندا يحظر التمييز الدينى
جانب من مظاهرات ضد قانون فى كندا يحظر التمييز الدينى

 

سيدة تتظاهر بالنقاب
سيدة تتظاهر بالنقاب

 

سيدة تشارك فى الاحتجاجات
سيدة تشارك فى الاحتجاجات

 

عدد من الفتيات المحتجة تتظاهر
عدد من الفتيات المحتجة تتظاهر

 

عدد من الفتيات يتظاهرن
عدد من الفتيات يتظاهرن

 

فتاة ترتدى الحجاب تتظاهر
فتاة ترتدى الحجاب تتظاهر

 

مظاهرات ضد قانون فى كندا يحظر التمييز الدينى
مظاهرات ضد قانون فى كندا يحظر التمييز الدينى

 

مظاهرة فى كندا
مظاهرة فى كندا

 


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