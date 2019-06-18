الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة بالسعودية والبحرين و سلطنة عمان

كتب وكالات

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والاجزاء الشرقية من منطقة الرياض تمتد الى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير وتمتد الى مرتفعات الباحة .

وأورد التقرير بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

البحرين



ذكرت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس فى البحرين اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل، الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 70%، والصغرى 15%.

الإمارات



ناشد المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، مستخدمى الطرق و قائدى السيارات توخى الحيطة والحذر و اتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدنى مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز فى بيان له أن مدى الرؤية الأفقية سيكون أقل من 1000 متر أحيانا على بعض المناطق الساحلية و الداخلية من الدولة.

تشير توقعات الطقس اليوم فى سلطنة عمان، إلى احتمال تشكل، السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان.

سلطنة عمان



الرياح.. تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

حالة البحر.. هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له ، ثلاثة أمتار وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج متر وربع المتر، تبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 46 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 ، درجة والصغرى 29 درجة مئوية.