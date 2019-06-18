سجن رجل أعمال نيوزيلندى 21 شهرا لنشره فيديو لهجوم كرايستشيرش

ويلنجتون (أ ش أ)

قضت محكمة نيوزيلندية اليوم الثلاثاء، بسجن فيليب أربس رجل أعمال لمدة 21 شهرا بتهمة نشر تسجيل مصور للهجوم الذى استهدف مسجدا بمدينة "كرايستشيرش" فى شهر مارس الماضى.

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وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن المتهم أربس أقر بأنه مذنب لنشره التسجيل الذى بثه المسلح على موقع التواصل الاجتماعى فى 15 مارس الماضي أثناء تنفيذ الهجوم الذى أودى بحياة العشرات.



وكان أربس قد وصف التسجيل بأنه "رائع" ولم يظهر أي تعاطف مع الضحايا، فيما قال قاضي المحكمة لأربس خلال المحاكمة "إن تصرفك يمجد ويشجع القتل الجماعى الذى يتم تحت ذريعة الكراهية الدينية والعرقية".



وكانت الحكومة النيوزيلندية قد حظرت حيازة أو نشر فيديو هجوم "كرايستشيرش أو تداول اسم مرتكب الحادث على مواقع التواصل الإجتماعى.



يذكر أن الهجوم الذى استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" فى مارس الماضى أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين.