برنامج الغذاء العالمى: الحوثيون يعيقون وصول المساعدات للمحتاجين باليمن

نيويورك (أ ش أ)

حذر ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا هذا الأسبوع، بسبب تحويلها لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وقال بيزلي ـ في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، : "إذا لم نتلق هذه التأكيدات فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجيا، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع. إذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد" ، ووجه بيزلي حديثه إلى الحوثيين قائلا: "اتركونا فقط نقوم بعملنا".



وأضاف "نحن الآن نساعد في إطعام ما يربو على 10 ملايين شخص شهريا، لكن بصفتي رئيس برنامج الأغذية العالمي لا يمكنني أن أؤكد لكم أن كل المساعدات ستذهب لمن هم في أمس الحاجة لها، لأنه لم يسمح لنا بالعمل على نحو مستقل، ولأن المساعدات تحول للربح ولأغراض أخرى".



ودان مجلس الأمن الدولي في بيان "استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية"، وكرر دعوته لـ"إدخال الإمدادات التجارية والإنسانية وعمال الإنقاذ إلى البلاد بسرعة وبأمان ومن دون عقبات".