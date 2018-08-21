دواوين الوزارات × 24 ساعة.. السكة الحديد تنقل 6 ملايين راكب خلال 5 أيام

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهو، ويقدم "اليوم السابع" عرضًا لنشاط الوزراء متضمنا أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: تفعيل لجان الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى خلال عيد الأضحى ‎

ادة والى تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد ‎

وزارة التموين:

حبس مسئول بالتموين 4 أيام لتقاضيه رشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بالقناطر ‎

صور.. سقوط مدير مصنع خمور يستخدم مواد فاسدة ويعبئها بزجاجات ماركات شهيرة ‎

وزارة التربية والتعليم:

التعليم ترصد 37 حالة نشر أسئلة عبر الانترنت بامتحانات الدور الثانى للثانوية ‎

"علشان المدرسة متغشكش".. أسعار بيع كتب اللغات والعربى للعام الجديد.. الوزارة تفتح منافذها أمام المدارس الخاصة.. وقائمة الأسعار تبدأ بـ 6 جنيهات كأقل سعر وتنتهى بـ 30 جنيها لدليل المعلم فى اللغة الإنجليزية ‎

وزارة الصحة:

الصحة تخصص خطا ساخنا برقم 105 للإبلاغ عن الأغذية واللحوم الفاسدة بالعيد ‎

وزيرة الصحة: نسقنا مع وزارة الزراعة للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى ‎

وزارة الإسكان:

هاز التفتيش الفنى بالإسكان يصدر 4 تقارير بشأن انهيارات جزئية بعقارات بالقاهرة ‎

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تقدم ورقة إرشادية لكيفية ذبح خروف العيد وطرق طهيه وحفظه.. لا تجهد الخروف قبل الذبح.. 12 ساعة صيام قبل الذبح.. تجهيز سكين حاد.. تقديم ماء لتسهيل السلخ.. ووضعه على الجانب الأيسر متجهًا نحو القبلة ‎

متحدث الزراعة يؤكد جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال زائرين العيد ‎

وزارة النقل:

وزير النقل: نقل 6 ملايين راكب عبر خطوط السكة الحديد خلال 5 أيام ‎

رئيس السكة الحديد: ما زال لدينا مقاعد شاغرة بالقطارات اليوم ‎

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تتابع إجازة عيد الأضحى بشركات ومصانع القطاع الخاص ‎

وزارة الكهرباء:

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة ‎

وزارة الأوقاف:

ارتفاع عدد الوفيات ببعثة الحج لـ20 بعد وفاة حالتين فى وقفة عرفات ‎

ننشر خريطة توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظات.. تحذيرات من استخدام صلاة العيد فى اغراض سياسية.. وتوفير خطباء من الأوقاف لكل الساحات وتوفير بدائل لهم.. وتشديدات أمنية بالشوارع والميادين..وتشغيل غرف العمليات ‎