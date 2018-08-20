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صور.. سقوط مدير مصنع خمور يستخدم مواد فاسدة ويعبئها بزجاجات ماركات شهيرة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:28 م
صور.. سقوط مدير مصنع خمور يستخدم مواد فاسدة ويعبئها بزجاجات ماركات شهيرة خمور مضبوطة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من القبض على "كمال ي ك" 24 سنة، المسئول عن مصنع خمور، بمنطقة 250 فدانا، بمدينة بدر، لإدارته مصنع لإنتاج الخمور محلية الصنع بدون ترخيص مستخدماً مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الآدمى "كالأستون الصناعى الذى يسبب العمى"، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية وأخرى منسوبة لوزارة المالية " مصلحة الضرائب على المبيعات " بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمديرية، أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على 13000 زجاجة خمور ماركات (برا ندى، بلاك ليبل، جوم وكر، فودكا، بولاناكى، هايلاندر)، 1940 لتر خمور معبأة فى براميل، 6000 لتر سبرتو "أبيض، غامق "، 240 لتر ألوان صناعية، 50 كيلو مكسبات طعم، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
 
كما تم ضبط مليون استيكر لاصق لأنواع الخمور المختلفة، 30000 زجاجة خمور فارغة،  300000 غطاء خاص بزجاجات الخمور، 10440 استيكر خاص بوزارة المالية بندورال خالصة الضرائب، 5 ماكينة " كبس، لاصق، طبع تواريخ"، 5 تربيزة "خشب، استانلس، 2 تنك بموتور "مياه، سبرتو" لخلط الخمور، المستخدمين فى تعبئة وتغليف زجاجات الخمور.
 
 
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص لصالح "مايكل. م. ب" صاحب المصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخمور وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
مصنع خمور بدون ترخيص (1)
مصنع خمور بدون ترخيص (1)

مصنع خمور بدون ترخيص (2)
مصنع خمور بدون ترخيص (2)

مصنع خمور بدون ترخيص (3)
مصنع خمور بدون ترخيص (3)

مصنع خمور بدون ترخيص (4)
مصنع خمور بدون ترخيص (4)

مصنع خمور بدون ترخيص (5)
مصنع خمور بدون ترخيص (5)

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن سكندرى

جهد مشكور,,

الخمورجية يعتبروا مواطنين برضة ويجب الحفاظ على صحتهم مثل باقى المواطنين..السؤال هنا كيف نستفيد من الكميات الكبيرة من زجاجات الخمرة دون اراقتها على الارض؟

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