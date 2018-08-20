رئيس السكة الحديد: ما زال لدينا مقاعد شاغرة بالقطارات اليوم

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه ما زال لدى الهيئة مقاعد شاغرة بالقطارات التى ستتحرك اليوم الإثنين الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث تطرح اليوم مقاعد 30 عربة علاوة مضافة لقطارات الصعيد التى ستتحرك اليوم، للحجز أمام المسافرين.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن العربات العلاوة مطروح مقاعدها للحجز اليوم بجانب القطارات الإضافية وقطارات جدول التشغيل اليومى التى ستتحرك اليوم، مشيرا إلى أن قيادات الهيئة مستمرة فى العمل طوال أيام العيد لمتابعة تشغيل القطارات.

يذكر أن هيئة السكة الحديد، قررت تشغيل 26 قطارا إضافيا خلال فترة العيد بجانب زيادة تركيب بعض قطارات جدول التشغيل اليومى العادى، من خلال إضافة عربات علاوة لها، خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس.