الصحة تخصص خطا ساخنا برقم 105 للإبلاغ عن الأغذية واللحوم الفاسدة بالعيد

وقالت وزارة الصحة والسكان أن خط الطوارئ الوقائية 105 معنى بالاستعلام عن التطعيمات والإبلاغ عن الأمراض الوبائية ومشاكل الأغذية والمياة ويقدم الخدمة على مدار الساعة للمواطنين.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزارة شنت خلال الساعات الماضية سلسلة من الحملات على الأسواق وتمكنت من ضبط مخالفات سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق مضيفا أن هناك طوارئ وقائية لتوفير الدعم طوال فترة العيد للمحتفلين حرصا على حياتهم وصحتهم .