حبس مسئول بالتموين 4 أيام لتقاضيه رشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة القناطر الخيرية حبس مفتش تموين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات لأحد أصحاب محطات البنزين بالمركز.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغا من رمضان سعيد رمضان 35 سنة مالك محطة سولار وموزع مواد بترولية يفيد فيه بقيام أحد مفتشى التموين بإجباره على دفع مبلغ 5 آلاف جنيه لعدم تحرير محاضر مخالفات له.

وبإجراء التحريات السرية بمعرفة قسم مباحث التموين، تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث التموين من ضبط "سلامة ح" مفتش تموين بالقليوبية بدرجة مدير عام وذلك أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت برئاسة المستشار محمود متولى وكيل النائب العام بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.