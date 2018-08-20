غادة والى: تفعيل لجان الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى خلال عيد الأضحى

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى باهتمام الانتهاء من اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية بتفعيل وتواجد لجان الإغاثة التابعة لها بصفة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى ووجهت مديري المديريات إلى توفير كافة مستلزمات الإغاثة مع توفر الكوادر المدربة بها لمواجهة أية طوارئ محتملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أنابت والى مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية أول أيام عيد الأضحى المبارك ومشاركة الأبناء بالدور فى احتفالات عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم على أن يتم تنفيذ برامج ترفهيه للاحتفال تتضمن إدخال أجواء العيد على الأبناء وتنظيم المسابقات وتقديم العيدية والهدايا لهم، إضافة إلى تنظيم زيارات للأماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الأبناء بالدور المختلفة لدعم مشاعر الحب وبهجة العيد.

كما كلفت والى مديرى المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم وعلى مستوى الأبناء بالدور العقابية تقرر السماح لأسرهم بزيارتهم أيام العيد ومشاركة الأسر الأبناء فى الاحتفال بأجواء العيد.

وعلى الجانب الآخر وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بتنفيذ عدد من الأنشطة الاحتفالية للأبناء من ذوى الإعاقة على مستوى مؤسسات الإعاقة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث سيشارك مديرى المؤسسات الأبناء احتفالات العيد وتوزيع الهدايا عليهم مساهمة فى رسم الابتسامة على شفاه الأبناء ومشاركتهم فرحة العيد؛ حيث سينضمون إليهم فى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والعلمية، ومشاركة الأبناء وجبة الغداء.