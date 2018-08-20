التعليم ترصد 37 حالة نشر أسئلة عبر الانترنت بامتحانات الدور الثانى للثانوية

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه قد تم تعديل درجات الطالبة يمنى أحمد محمد أحمد الشعبة العلمية (العلوم) فى مادة الفيزياء ليصبح مجموع درجاتها (410) درجة، وبذلك تكون الطالبة بعد الزيادة ضمن الطلاب العشر الأوائل للثانوية العامة 2018 للمجموعة العلمية (علوم) ويصبح ترتيبها الأول على مستوى الجمهورية، كما تم تعديل درجات الطالب محمد حمدي محمد منصور الشعبة العلمية (الرياضيات) في مادتي الرياضيات التطبيقية، والكيمياء ليصبح مجموع درجاته (408.5) درجة ويكون الطالب ضمن الطلاب العشر الأوائل للثانوية العامة لعام 2018 للمجموعة العلمية (الرياضيات) ويصبح ترتيب الطالب السابع مكرر على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيدٍ آخر فقد انتهت اليوم الاثنين الموافق 20/8/2018 امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (العلوم).

وصرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان اليوم قد جاء على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الفلسفة والمنطق: (11388) طالبًا/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا): (3588) طالبًا/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: (5376) طالبًا/ طالبة.

وأعلن حجازي أن أجواء الامتحان خلال اليوم العاشر والأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى من صعوبة الامتحان.

واستعرض حجازي إجمالي ما تم رصده من مخالفات خلال امتحانات الدور الثاني للعام الحالي 2017/2018، وهي على النحو التالي:

بلغت الحالات المخالفة بامتحانات الدور الثاني عدد (8) حالات غش عن طريق استخدام وسائل إلكترونية: (ساعة يد - جهاز يشبه الفيزا - سماعات محمول - وسائل أخرى)، وبلغت حالات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد (37) حالة، وقد بلغ عدد حالات أداء شخص الامتحان بدلاً من الطالب (حالة واحدة)، وأما عن الهروب/ تمزيق كراسة الامتحان فقد بلغ عدد الحالات (حالة واحدة).

كما تقدم حجازي بالشكر للملاحظين، ورؤساء لجان سير الامتحان، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، على ما بذلوه من جهودٍ صادقة ومخلصة أثمرت عن تنفيذ العملية الامتحانية باقتدار، وكذا السادة أعضاء الهيئة الفنية وواضعي أسئلة الامتحانات.

وختامًا حرص حجازي على التقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الدكتور طارق شوقي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع قيادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.