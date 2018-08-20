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القوى العاملة تتابع إجازة عيد الأضحى بشركات ومصانع القطاع الخاص

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 م
القوى العاملة تتابع إجازة عيد الأضحى بشركات ومصانع القطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وكلف وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات ومصانع  القطاع الخاص على مستوى الجمهورية،

وشكل الوزير غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة المديريات بالمحافظات لمواجهة أية طوارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان الوزير قد أعلن أن اليوم الأثنين الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال : إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.

 

 


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