ارتفاع عدد الوفيات ببعثة الحج لـ20 بعد وفاة حالتين فى وقفة عرفات

كتب عمرو دويدار

قال الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر فى السعودية، إنه تم تجهيز 4 مستشفيات فى مشعر عرفات لاستقبال أي حالة مرضية، حيث تم استقبال 25 حالة خرج منهم 21، و4 حالات تم حجزهم.

وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "ten"، الاثنين، إلى أنه كان هناك 35 حالة محجوزة فى المستشفيات وبالتنسيق مع السلطات السعودية تم تصعيد 33 حالة منهم إلى جبل عرفت.

وأضاف أن هناك لجان طبية على مدار الـ 24 لمتابعة حالات المرضى، منوهًا بأن عدد حالات الوفيات وصلت إلى 20 حالة.