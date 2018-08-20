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ارتفاع عدد الوفيات ببعثة الحج لـ20 بعد وفاة حالتين فى وقفة عرفات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:19 م
ارتفاع عدد الوفيات ببعثة الحج لـ20 بعد وفاة حالتين فى وقفة عرفات الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبى لمصر فى السعودية
كتب عمرو دويدار
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قال الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر فى السعودية، إنه تم تجهيز 4 مستشفيات فى مشعر عرفات لاستقبال أي حالة مرضية، حيث تم استقبال 25 حالة خرج منهم 21، و4 حالات تم حجزهم.

وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "ten"، الاثنين، إلى أنه كان هناك 35 حالة محجوزة فى المستشفيات وبالتنسيق مع السلطات السعودية تم تصعيد 33 حالة منهم إلى جبل عرفت.

وأضاف أن هناك لجان طبية على مدار الـ 24 لمتابعة حالات المرضى، منوهًا بأن عدد حالات الوفيات وصلت إلى 20 حالة.

 

 


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أخبار مصر

الدكتور عمرو قنديل

المستشار الطبى لمصر فى السعودية




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