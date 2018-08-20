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"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:00 ص
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعيد الأضحى المبارك، من خلال رفع حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج، لتفادى حدوث أى أعطال فنية و تأمين محطات التوليد و الإنتاج لتقديم خدمة مميزة للمواطن وعدم التأثير على إجازة العيد.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى وحل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة خلال أيام العيد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وأشار ، إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يعنى أنه سيكون هناك انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال خاصة وأن هناك احتياطى فى الشبكة يصل إلى 6 آلاف ميجا وات، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع المحليات على مستوى الجمهورية، واستمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة، خاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وأضاف حمزة، أنه تقرر وقف جميع المناورات والصيانات الدورية، بالإضافة إلى توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة.

وقال حمزة، أنه تم توحيد رقم تلقى الشكاوى وهو 121 سواء الفنية أو التجارية أو تسجيل قراءة العداد الشهرية


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

عيد الاضحى

ايمن حمزة




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