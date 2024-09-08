أخبار × 24 ساعة.. أول معرض دائم لوزارة التموين لطرح السلع بأسعار مخفضة 30%

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم: الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين

وزيرة التنمية المحلية لسكرتيرى عموم المحافظات: انزلوا الشارع وحلوا مشاكل الناس

أول معرض دائم لوزارة التموين لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة 30%.. تفاصيل

هيئة الدواء تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نواقص الدواء

مترو الأنفاق يعلن لائحة المخالفات وغراماتها.. تعرف عليها ‎