اليوم السابع
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مترو الأنفاق يعلن لائحة المخالفات وغراماتها.. تعرف عليها

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:07 م
مترو الأنفاق يعلن لائحة المخالفات وغراماتها.. تعرف عليها المترو
كتب سيد الخلفاوى

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منها 50 جنيها فقط تطبق عند انتظار الراكب داخل المحطة بعد عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط.

التذكرة التى لم تستخدم فى الدخول ليس لها مدة صلاحية للانتهاء ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها فى أى وقت لاحق.


أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن لائحة الغرامات بالشركة والتى نشرت باللغتين العربية والإنجليزية لتعريف الركاب بالتعليمات عند إستخدامهم خطوط المترو ، والتى منها غرامة الإنتظار داخل المحطات وقدرها خمسون جنيها فقط وتطبق عند إنتظار الراكب داخل المحطات إبتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط ، وأن هذه الغرامة تطبق لعدم الإنتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات .

وأضافت الشركة أن التذكرة التى لم تستخدم فى الدخول ليس لها وقت محدد عند الإستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها فى أى وقت لاحق .

وأوضحت الشركة أن هناك العديد من الغرامات التى تطبق على الراكب أثناء عدم الالتزام بتعليمات الشركة و أنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات و قيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمى خطوط المترو الإطلاع عليها .

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غرامات المترو

مترو الانفاق

الغرامات

صلاحية تذكرة المترو



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