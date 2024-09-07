وزير العمل: لا مبالغ مالية ولا وسطاء بين الوزراة والمواطن فى توفير فرص العمل

كتبت آية دعبس

تفقد محمد جبران وزير العمل،اليوم السبت، اختبارات نظرية لشباب تقدموا بأوراقهم، لشغل فرص العمل التى أعلنت عنها "الوزارة"،منذ أسبوعين ،للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد ،في البوسنة والهرسك.

وخلال لقاء الوزير مع الشباب في مقر الاختبارات بمدينة نصر،وجههم بأن يكونوا سفراء لبلادهم ،في الاخلاص والإتقان في العمل،وأوضح أن ما تقوم به الوزراة من إختبارات ما قبل السفر هدفه ،توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي ،للحفاظ على استدامة واستقرار العامل .

وأكد وزير العمل خلال حديثه مع الشباب على أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع ،وسوف تستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب ،وأن ذلك يحدث دون شركات وسيطة ،أو مقابل مادي ،ودعا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل او الصفحات أو الشركات الوهمية ،وعلى الجميع أن يتوجه إلى مقر الوزراة ،أو مديريات العمل بالمحافظات للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها "الوزارة".

وكانت الإدارة العامة للتشغيل،قد بدأت اليوم السبت ،بمقرها بمدينة نصر ،بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك ،في عمليات الاختبارات النظرية، للشباب الذي تقدم منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة"، بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك ،وذلك على مهن: مهندس مدني،وعمال بناء ،ونجار، ومبيض محارة ،ونقاش،وحداد مسلح،ومبلط ،ومثبت واجهات.